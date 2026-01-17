Obras en la red dejan zonas de A Estrada sin internet

Vecinos de la parroquia estradense de Berres denunciaron ayer que llevaban dos días sin tener internet por fibra en sus viviendas. No se trataba sin embargo de un problema localidado, ya que afectó también a otras zonas como Arnois, Oca, Riobó o Loimil. Los vecinos señalaron que esta situación perjudicó especialmente a personas que necesitan internet para trabajar.

Desde A Estrada Dixital explicaron que este corte prolongado de la línea de internet en esta zona se debió a los trabajos que Movistar estuvo llevando a cabo en una finca de Moreira. En concreto, la empresa responsable de la red realizó la retirada de un poste que se encontraba en medio de una finca particular, que a partir de ahora pasará bajo tierra. Estos trabajos, que obligaron a cortar el servicio de manera temporal, se extendieron más tiempo de lo esperado, algo a lo que no ayudó el temporal.

Las obras se dieron finalmente por terminadas en la mañana de ayer, recuperando el servicio de manera progresiva.