Los institutos Pintor Colmeiro y Laxeiro, en la Liga Escolar de Debate

En torno a 60 alumnos y alumnas de 15 institutos públicos de Galicia participan en la nueva Liga Escolar de Debate. La iniciativa está impulsada por la Consellería de Educación y este curso estrena su primera edición con una representación de municipios de toda la comunidad. Por parte de Deza, acudirán estudiantes del instituto Laxeiro, de Lalín, y del Pintor Colmeiro, de Silleda.

La Liga Escolar de Debate está pensada con un foro de discusión a través del que los estudiantes pueden mejorar su oratoria y la exposición de argumentos. Además, promueve valores como la resolución de conflictos mediante el diálogo, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo. De hecho, este certamen no tiene un carácter competitivo, sino formativo.

La preparación del debate obliga a preparar la expresión y la comprensión tanto a nivel oral como escrito, a la vez que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Cada centro participará con un equipo de debate, integrado por cuatro estudiantes de tercer y cuarto curso de ESO, o con alumnado combinado de los dos niveles, garantizando siempre la diversidad de género en su composición. Los centros dispusieron de plazo para inscribirse hasta el pasado 15 de diciembre. En próximas semanas se conocerá la fecha de los debates. El centro ganador de la fase final recibirá un reconocimiento por el esfuerzo de su alumnado, y los coordinadores y docentes de apoyo obtendrán un certificado de invocación educativa.