González Barcala abre el ciclo de salud de Lalín

El especialista en Neumología Javier González Barcala protagonizará la primera sesión del III Ciclo de Conferencias sobre Salud del Concello de Lalín el miércoles 21 de enero, con una charla titulada ‘Vivimos do aire: que debemos saber das enfermidades respiratorias?’. La cita será a las 20:00 horas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, con entrada gratuita y abierta al público.

El programa, que se extenderá hasta junio, será presentado en detalle próximamente,avanza la concejala de Sanidade, Noelia Seijas. Serán cinco sesiones protagonizadas por destacados profesionales, como un urólogo, un fisioterapeuta doctor en neurociencia, un especialista en cirugía general y plástica o una alergóloga. Seijas destaca «a gran acollida» de las ediciones anteriores e invita a la ciudadanía a participar en la sesión inaugural del día 21.

González Barcala es especialista en Neumología del CHUS, profesor titular de la USC y líder del grupo IDIS de Investigación Traslacional de las Enfermedades de la Vía Aérea. Cuenta con experiencia previa en urgencias, atención primaria y hospitalización a domicilio y una intensa actividad docente de posgrado en universidades de Reino Unido y España.