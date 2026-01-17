La gestora Llega700 mejora la telefonía móvil de Cruces

La entidad gestora Llega700, puesta en marcha por Movistar, Vodafone y Orange, realiza la activación de la red móvil de nueva generación (4G y 5G) sobre las bandas de 900 y 700 megahercios, respectivamente. en el municipio de Vila de Cruces, Estos trabajos permiten una mejor cobertura dentro de las viviendas, pero pueden afectar a la recepción de la señal de la televisión digital terrestre (TDT).

Si alguien no ve correctamente algún canal o si su televisor deja de funcionar, debe llamar al teléfono 900 833 999, o enviar un correo electrónico a la dirección ayuda@llega700.es. Las incidencias pueden comunicarse hasta el mes de mayo y, en caso de afectar a comunidades de vecinos, debe trasladarlas el o la presidente. Si hay alguna perturbación por estas mejoras de la telefonía móvil en la señal de la TDT, puede solicitarse un filtro en la antena, de forma gratuita. Los principales afectados suelen ser inmuebles próximos a las estaciones de telefonía móvil que ven los canales de TDT a través de una antena.