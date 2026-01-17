«Genética, TEA y TDAH» con Carracedo en Silleda

El salón de actos del Concello de Silleda acogerá el viernes 30 de enero (18:00 horas) una charla sobre genética, TEA y TDAH, impartida por el catedrático Ángel Carracedo. La actividad, gratuita, está organizada por Aupa Deza en colaboración del Concello y se dirige tanto a familias como a profesionales. Al existir aforo limitado, es necesaria inscripción previa a través del código QR del cartel.