Forcarei invertirá 800.000 euros en rehabilitar diez casas de maestros

Las antiguas casas de los maestros en Forcarei fueron en su día parte de un innovador proyecto del gobierno central para renovar el modelo educativo en Galicia. Con el tiempo, el cambio demográfico y las nuevas exigencias educativas provocaron que muchas de estas viviendas quedasen vacías, mostrando graves signos de deterioro. Ahora, el Concello de Forcarei ha puesto en marcha un proyecto para rehabilitar diez de estas viviendas y darlas en alquiler social. El objetivo es luchar contra la pérdida demográfica y fijar población en el municipio.

Este proyecto dio un importante paso ayer en la celebración de un pleno extraordinario con dos puntos en el orden del día. Primero se realizó la aprobación de las cuentas del 2024, un paso necesario para poder optar a subvenciones. Segundo, con la aprobación de la desafectación de uso de las diez viviendas de maestros. Con estos dos trámites, el Concello de Forcarei ya puede solicitar las ayudas que la Xunta de Galicia presentó recientemente.

El proyecto, según explicó la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, tendrá un presupuesto que rondará los 800.000 euros. La regidora local ya se reunió en los últimos días en Santiago con la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, para analizar esta propuesta y conocer los pasos a dar para conseguir la necesaria financiación por parte de la Xunta de Galicia.

La propuesta presentada en pleno contó con el voto a favor del BNG y con la abstención por parte del PSOE. La alcaldesa lamentó la postura de los socialistas ante un proyecto largamente esperado y que permitirá fijar población. «En seis años no hicieron nada en este sentido y ahora que lo hacemos nosotros se abstienen. Su postura es un capricho», afirmó.

Cabe recordar que en el año 2025, el CEIP Nosa Señora das Dores de Forcarei conmemoraba sus cincuenta años de historia en medio de la melancolía que deja la situación de las antiguas casas de los maestros, testigos del nacimiento de esta única comunidad educativa. Hoy, ya solo permanecen las estructuras vacías de lo que fue un proyecto vanguardista para el municipio forcaricense. Solo dos de las viviendas se llegaron a rehabilitar en su día y están ocupadas. El resto están vacías.