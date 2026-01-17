Éxito del servicio de renovación del pasaporte en A Estrada

Un tercio de las citas que los estradenses solicitan para el Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional se corresponden con la expedición o renovación del pasaporte. Este servicio es una novedad en el Concello de A Estrada ya que, antes de que esta unidad comenzase a desplazarse hasta la capital estradense en abril de 2025, los residentes en este municipio tenían que ir hasta diversas ciudades para poder tramitar esta documentación.

Ahora, tanto la emisión como la renovación del pasaporte se realiza a través del mismo servicio itinerante que la Policía Nacional puso en marcha para facilitar y agilizar a los estradenses a expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI). El sistema de citación corresponde a la Policía Local y estas citas computan entre la treintena de turnos disponibles en cada jornada operativa del VIDOC.

En este contexto, la jefatura de la Policía Local confirmó ayer que ya están agotadas todas la citas disponibles para los meses de enero y febrero.