El Camino de Invierno celebra 10 años de oficialidad y lleva a Fitur un plan interregional
REDACCIÓN
La Asociación de Municipios del Camino de Invierno, creada en 2018, aprovechará la Feria Internacional de Turirmo (Fitur), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, para conmemorar el décimo aniversario de su oficialidad como ruta jacobea y presentar un nuevo vídeo corporativo junto a sus líneas de actuación.
La presentación será el miércoles 21, a las 14:30 horas, en el stand de la Xunta de Galicia, con medidas centradas en mejorar servicios al peregrino, digitalización y comunicación, alianzas con mayor implicación privada y refuerzo de la promoción profesional. El viernes 23 (16:30) el vídeo se proyectará también en el stand de Castilla y León.
El Camino de Invierno suma casi 260 kilómetros, cruza las cuatro provincias gallegas y parte de El Bierzo rumbo a Santiago.
