El BNG alerta del impacto en la zona del acuerdo comercial con Mercosur

El BNG llevará al pleno provincial del 30 de este mes una moción en contra de la firma del acuerdo entre la UE y los cuatro países de Mercosur. La moción es similar a la que defenderá el partido en los plenos municipales y exige, además, una mejora de los fondos de la Política Agraria Común para el periodo 2028-2034.

La diputada provincial Manuela Rodríguez indica que tanto el pacto con Mercosur como el recorte de ayudas que prevé la UE para sus ganaderos «suporían moi graves repercusións para o sector, especialmente nas comarcas de Deza e Tabeirós-Montes, onde se sitúan o 70% das explotacións da provincia e onde o sector primario supón máis do 18% do PIB». En el caso de Rodeiro, municipio que gobernó el actual presidente de la Diputación, Luis López, cuatro de cada diez vecinos trabajan en el campo y, según la propia memoria de la concentración parcelaria Val de Camba, de los más de 2.200 habitantes del municipio, hay 390 dedicados al agro. En la zona nororiental de Pontevedra funcionan 2.617 granjas de vacuno, que son el 69% de todas las de la provincia, así como 6161 de porcino (el 72%) y 414 avícolas (el 70%). «Esas explotacións sosteñen o emprego, o territorio e boa parte da economía», apostilla Manuela Rodríguez.

La diputada provincial Manuela Rodríguez. / M.N.

El Bloque recuerda que tanto el PP como el PSOE se manifestaron públicamente a favor del acuerdo con Mercosur, y remarca que la carne de vacuno y de ave, o la miel, «farán competencia aos produtos de proximidade sen cumprir os estándares e os controis que lles esixe a UE á gandería galega». La producción de estos alimentos en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay, además de favorecer el monocultivo y la deforestación para cubrir el mercado europeo, tampoco tienen por qué garantizar unas condiciones laborales dignas.

Relevo generacional

En cuanto a la futura PAC, el partido teme que se materialice el anuncio de un recorte de más de 84.000 millones de euros en ayudas. Por eso, propone que se retire esta propuesta de rebaja y se tenga en cuenta el incremento que se aprobó en el Parlamento Europeo. Esa leve subida debe conllevar, además, «unha distribución que teña en conta as pequenas explotacións familiares, a permanencia no territorio, a loita contra o despoboamento, a remuda xeracional e a ampliación dos servizos públicos».