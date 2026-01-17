Avances en la mejora de la carretera A Estrada-Forcarei

La Diputación de Pontevedra aprobó el expediente de contratación para poner en marcha la reposición del firme en la carretera provincial EP-7001 A Estrada- Forcarei, con una inversión de más de 1 millón de euros. Se actuará en un tramo de cerca de 12 kilómetros en los que se repondrá el firme y realizará un tratamiento para conseguir una mejora de la adherencia, del rodaje y de la uniformidad del firme.

En líneas generales, la reposición del firme tendrá lugar en un tramo de esta carretera provincial que discurre por el Concello de A Estrada, entre los puntos kilométricos 0+300 y el 12+200. En este tramo se repondrá el firme en hasta 8.500 metros lineales de la calzada donde se actuará bien en solo en uno de los carriles, tanto en dirección a A Estrada como a Forcarei, o en ambos, en función de su estado. Además, se le dará un tratamiento especial para mejorar la adherencia.