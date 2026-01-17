Antón Sobral calma el Clásico en Lalín

El museo Ramón María Aller de Lalín albergó ayer el evento artístico central de la Feira do Cocido: una exposición del reconocido artista marinense Antón Sobral que lleva por título Antón Sobral, o silencio do mar, comisariada por el crítico Antón Castro. La muestra presenta 25 obras realizadas desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad por el prolífico autor marinense. Castro aprovechó la inauguración para ironizar sobre la rivalidad Barça-Madrid (cada uno es de un equipo) durante su intervención ante el público presente. En el acto también estuvieron presentes entre otros el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez y el alcalde de Lalín, José Crespo. La muestra se podrá visitar durante los próximos tres meses en la planta baja del recinto municipal.