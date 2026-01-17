Antón Sobral calma el Clásico en Lalín
Antón Castro ironiza sobre el Barça-Madrid en la inauguración de la muestra del pintor marinense
REDACCIÓN
El museo Ramón María Aller de Lalín albergó ayer el evento artístico central de la Feira do Cocido: una exposición del reconocido artista marinense Antón Sobral que lleva por título Antón Sobral, o silencio do mar, comisariada por el crítico Antón Castro. La muestra presenta 25 obras realizadas desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad por el prolífico autor marinense. Castro aprovechó la inauguración para ironizar sobre la rivalidad Barça-Madrid (cada uno es de un equipo) durante su intervención ante el público presente. En el acto también estuvieron presentes entre otros el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez y el alcalde de Lalín, José Crespo. La muestra se podrá visitar durante los próximos tres meses en la planta baja del recinto municipal.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Davila 15/01/2026