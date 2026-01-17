La ACOE entrega la moto y el coche del sorteo
Las vecinas de A Estrada ya presumen de su nuevo Polo y su nueva Yamaha junto al resto de ganadores
REDACCIÓN
A Estrada
La ACOE hizo ayer entrega de sus premios a los afortunados ganadores del sorteo de Navidad, en una imagen que reunió a los principales ganadores con los representantes de los comercios que les entregaron el ticket premiado. Por supuesto, destacaron Lucía Fraiz y Silvia Sanjurjo, las estradenses que se llevaron el coche y la moto respectivamente. Estos dos obsequios eras los más destacados de todo el lote del sorteo, y a los que aspiraban las más de 35.000 participaciones inscritas. Aunque la mayor parte de los ganadores eran locales, también hubo participantes de Santiago, Forcarei, Vedra o Cuntis, demostrando que el empuje de estas propuestas en el comercio local tiene mucho tirón para el pueblo.
