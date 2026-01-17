Abierta la matrícula del curso de gimnasia para personas sordas

El Concello de A Estrada, a través de su departamento de Servicios Sociais, abrirá el próximo lunes, 19 de enero, el plazo de presentación de solicitudes para participar en la actividad de gimnasia para personas con discapacidad auditiva y que estén empadronadas en el municipio.

El plazo de matrícula estará abierto hasta el viernes 23 de enero. Las solicitudes deberán presentarse en el departamento de Servicios Sociais, en horario de 09.00 a 14.00 horas, o a través de la sede electrónica del Concello de A Estrada.

La actividad comenzará el próximo 5 de febrero y se desarrollará hasta el 18 de junio, continuando entre el 3 de septiembre y el 17 de diciembre, de modo que no habrá sesiones en julio y agosto. Las clases serán de una hora, un día a la semana, los jueves, de 09.45 a 10.45 horas.

Las personas participantes el año pasado que ya hubiesen presentado la documentación que debe acompañar a la solicitud no tendrán que presentarla nuevamente este año.