Vista Alegre abre la muestra de pintura de Fontes

El pintor ourensano afincado en Vigo Xulio Fontes se desplazó ayer hasta A Bandeira para asistir a la inauguración de Transfiguración da materia, una exposición de pintura que pudo verse meses atrás en la ciudad de As Burgas y que estará abierta al público durante las próximas semanas en el centro cultural Vista Alegre. Fontes nació en la aldea de Forxán, en Quintela de Leirado. En este pueblo realizó más de 50 intervenciones pictóricas en varias casas ruinosas o habitadas en los últimos veranos, para convertir el lugar en un museo al aire libre.