Solidaridad sobre dos ruedas en el reino alauita

La oenegé lalinense Recycling ultima los preparativos para su participación en una nueva edición del UniRaid en Marruecos, un rally de orientación solidario que se desarrollará del 7 al 14 de febrero. En esta ocasión, la expedición liderada por José Seixo, que viajará al reino alauita acompañado por su hijo y un segundo conductor integrados en la estructura de la organización, llevará a cabo una importante labor logística y humanitaria. El cargamento principal consta de más de 200 bicicletas totalmente revisadas y monopatines, vehículos destinados a facilitar la movilidad de niños y jóvenes en zonas remotas del desierto. Además de este transporte sostenible, la entidad dezana transportará un volumen significativo de material médico y escolar para dotar a las escuelas y centros de salud locales, reforzando así su compromiso con el desarrollo y la educación en las comunidades más desfavorecidas de la ruta solidaria.

Rutómetro del UniRaid del próximo mes de febrero. / UniRaid

«Nosotros vamos como organización e iremos llevando por hospitales y colegios las bicis y el resto del material. Levamos un camión alquilado», explica Seixo que bromea con la coincidencia del raid marroquí con la Feria do Cocido. En este sentido, asegura que «comeremos allí un cocido, aunque sea chungo». Esta iniciativa solidaria no sólo busca cubrir carencias materiales inmediatas, sino que también pretende fomentar la autonomía de los estudiantes marroquíes a través del uso de la bicicleta como medio de transporte diario hacia sus centros educativos. La logística del viaje, que atraviesa terrenos exigentes y etapas de navegación sobre arena, ha sido cuidadosamente planificada por el equipo de Recycling para garantizar que cada unidad llegue en condiciones a su destino.

Itinerario

El punto de partida del próximo UniRaid será Tánger. Después, la caravana recorrerá Marruecos por el interior, atravesando el Atlas, donde se hará entrega del material solidario y escolar, para después continuar en dirección sur, hacia las dunas del Erg Chebbi. Los participantes como Recycling recorrerán el desierto siguiendo las antiguas rutas del París-Dakar, hasta llegar a Marrakech, la ciudad imperial más bella del norte de África, donde finalizará el recorrido de UniRaid 2026. Después regresarán a Tánger para tomar el ferry de vuelta a casa. En total, seis etapas en las que se combinarán conducción por carreteras de montaña, pistas, arena y dunas. Los participantes dormirán una noche en un hotel, y cinco en campamentos organizados en medio del desierto, y otra noche, la de la etapa maratón, en vivac libre rodeados de dunas.

«Cada día hay como cuatro o cinco centros, desde orfanatos hasta hospitales o colegios, donde iremos dejando un poquito de cada cosa. En nuestro grupo también van unas chicas que llevan sillas de ruedas», indica un Seixo que también recuerda que el 1 de febrero «vamos a citar a la gente para que nos ayude a cargar el camión y, después, se servirán unos pinchos para todos los que nos ayuden».