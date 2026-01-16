Silvia Montoto, Marta Moure y O Falar das Pedras ganan el certamen decorativo

La junta de gobierno local de Rodeiro da a conocer a los premiados en el tercer concurso de decoración navideña Rodeiro é ilusión. En la categoría familiar/individual el primer premio, 150 euros para gastar en el comercio local, recayó en Silvia Montoto Espiño por su «Baixo as luces das árbores de Nadal», y el segundo (100) en Irma López Losada por «Nevando en azul». El tercer puesto quedó desierto.

En la categoría de empresas, comercio y hostelería, el Salón de beleza Marta Moure consigue el primer puesto (200 euros) por «O Nadal comeza aquí». El segundo puesto lleva el nombre de Gastrobar Desito, por «La locura navideña del cascanueces», retribuido con 150 euros. Recibirá 150 la Casa do Maior Val de Camba, que participó con «Soños de Nadal».

En la decoración de espacios públicos, recibirán sendos diplomas la Asociación O Falar das Pedras, con «O agasallo es ti», y la ANPA Xulio Lois, con «Doce Navidade». El tercer premio quedó desierto.