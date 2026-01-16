Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda inicia la reforma del palco y de los aseos de Breixa

Construcciones Míguez Xestoso construirá una rampla de acceso y uno de los baños será adaptado

Paula Fernández y Mónica González visitaron las obras.

REDACCIÓN

Silleda

Arrancan las obras de reforma y de mejora tanto del palco como de los aseos públicos de la parroquia silledense de Breixa, una obra muy demandada por los vecinos y que permitirá optimizar la accesibilidad de estas dotaciones.

La alcaldesa y edil de Obras e Servizos, Paula Fernández Pena, se desplazó ayer a la zona junto a la concejala de Cultura, Mónica González, para ver unos trabajos que permitirá construir una rampla de acceso al palco y reformar los dos aseos existentes, para que uno de ellos esté adaptado y cumpla así las condiciones de accesibilidad.

Los trabajos son posibles a través del Plan Máis Provincia de la Diputación, y fueron adjudicados a la empresa Construcciones Míguez Xestoso por un importe de 28.139 euros. Este plan provincial ya permitió otras intervenciones en los centros sociales de Abades, Saídres, Piñeiro, Lamela y Curro.

