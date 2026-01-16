Silleda inicia la reforma del palco y de los aseos de Breixa
Construcciones Míguez Xestoso construirá una rampla de acceso y uno de los baños será adaptado
REDACCIÓN
Arrancan las obras de reforma y de mejora tanto del palco como de los aseos públicos de la parroquia silledense de Breixa, una obra muy demandada por los vecinos y que permitirá optimizar la accesibilidad de estas dotaciones.
La alcaldesa y edil de Obras e Servizos, Paula Fernández Pena, se desplazó ayer a la zona junto a la concejala de Cultura, Mónica González, para ver unos trabajos que permitirá construir una rampla de acceso al palco y reformar los dos aseos existentes, para que uno de ellos esté adaptado y cumpla así las condiciones de accesibilidad.
Los trabajos son posibles a través del Plan Máis Provincia de la Diputación, y fueron adjudicados a la empresa Construcciones Míguez Xestoso por un importe de 28.139 euros. Este plan provincial ya permitió otras intervenciones en los centros sociales de Abades, Saídres, Piñeiro, Lamela y Curro.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego