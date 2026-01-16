Rodeiro se suma a la cofinanciación provincial del SAF

El gobierno de coalición de Rodeiro decide adherirse al Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios da Deputación. Esta incorporación le permite a Rodeiro solicitar 40.256 euros que le ayudarán a costear el puesto de educadora social y el de auxiliar administrativo, así como la modalidad básica de la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Por otra parte, y al amparo de otro programa provincial, el + Emprega nos Concellos 2025, Rodeiro incorpora durante un año y mediante un contrato de formación a Paula Cambeiro Gil, como técnica de comunicación del Concello.