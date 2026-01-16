Rodeiro se suma a la cofinanciación provincial del SAF
REDACCIÓN
Rodeiro
El gobierno de coalición de Rodeiro decide adherirse al Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios da Deputación. Esta incorporación le permite a Rodeiro solicitar 40.256 euros que le ayudarán a costear el puesto de educadora social y el de auxiliar administrativo, así como la modalidad básica de la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).
Por otra parte, y al amparo de otro programa provincial, el + Emprega nos Concellos 2025, Rodeiro incorpora durante un año y mediante un contrato de formación a Paula Cambeiro Gil, como técnica de comunicación del Concello.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego