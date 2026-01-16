Repuntan los virus respiratorios en los centros de salud de A Estrada y Lalín

Los dos grandes concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, Lalín y A Estrada, sufren estas semanas un notable repunte en los casos de infecciones respiratorias víricas que llegan a las consultas de sus respectivos centros de salud. Como es habitual después de las fiestas navideñas, estas dolencias se expanden con mayor eficacia de lo habitual, incrementando de forma considerable el número de infectados. No obstante, las nuevas variantes e incluso virus no detectables en los test rápidos de antígenos han generado cierta confusión entre los pacientes, que se han encontrado con un cuadro sintomático duro y prolongable hasta los siete días.

Desde el centro de salud estradense, el coordinador del servicio, Juan Sánchez, nos dice: «Estamos viviendo un incremento importante de infecciones respiratorias. Además de la gripe A y B, la covid y el VRS (virus sincitial), se están observando otros virus respiratorios habituales en esta época del año (adenovirus, rinovirus, metapneumovirus, parainfluenza, entre otros), que no se identifican en los test rápidos más comunes». «En la mayoría de los casos se trata de procesos autolimitados, aunque algunos pueden cursar con síntomas más prolongados».

Estas palabras las suscribe su homólogo en el CIS (Centro Integrado de Saúde) de Lalín, Jesús Osorio, que confirma la aparición de un brote de virus de índole respiratoria que afecta a una gran parte de la población local, aunque matiza que «es imposible saber el número exacto de contagiados».

Como es de esperar, esta subida en el número de enfermos afecta a la presión asistencial en la atención primaria. Para gestionar la situación, en A Estrada Sánchez explica: «Además de los circuitos de gestión de la demanda que incluye la gestión enfermera, nuestras agendas ya incorporan de forma estructural durante todo el año entre 8 y 10 huecos diarios de sobrecarga, de corta duración, 5 minutos, pensados precisamente para absorber picos de demanda no demorable. Esto genera más consultas de las habituales, pero permite responder con flexibilidad a incrementos puntuales, como los que se producen en periodos de infecciones respiratorias, sin comprometer la accesibilidad ni la atención a los pacientes más complejos, o más urgentes».