El PP de Rodeiro exige «cláusulas de salvagarda» en el pacto con Mercosur

El PP de Rodeiro llevará al próximo pleno una moción de partido en la que propone a la corporación local que manifieste su «apoio explícito» al sector primario del municipio para defender sus intereses ante la firma del acuerdo al que llegaron en diciembre de 2024 la UE y los cuatro países que conforman Mercosur para importar carne, miel o azúcar de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

La moción reclama al gobierno estatal que proteja a las explotaciones españolas «defendendo as cláusulas de salvagarda ante posibles ameazas, e que garanta e intensifique os controis de fronteira, para que os produtos agroalimentarios de terceiros países que pretendan comercializarse no mercado comunitario cumpran os mesmos estándares de calidade, sanidade e benestar animal que os esixidos na UE». Estas cláusulas de salvaguarda son porcentajes que controlan si entra un producto con un arancel más bajo y que, por tanto, puede venderse a un precio menor al de un producto europeo.

La moción pone también deberes al gobierno autonómico: la Xunta debe reclamar estas medidas a Madrid a la vez que intensifica iniciativas en sanidad animal, prevención de enfermedades, compensaciones por pérdidas o el control de la fauna salvaje y su impacto en las explotaciones. Pide, por último, «unha fronte común desde Galicia para reclamar unha nova PAC, con fondos suficientes e diferenciados» que garanticen el relevo generacional y las ayudas directas.