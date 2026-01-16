Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Rodeiro exige «cláusulas de salvagarda» en el pacto con Mercosur

Pide al Gobierno estatal que intensifique los controles de frontera, y a la Xunta que continúe con medidas en sanidad animal y control de fauna salvaje

REDACCIÓN

Rodeiro

El PP de Rodeiro llevará al próximo pleno una moción de partido en la que propone a la corporación local que manifieste su «apoio explícito» al sector primario del municipio para defender sus intereses ante la firma del acuerdo al que llegaron en diciembre de 2024 la UE y los cuatro países que conforman Mercosur para importar carne, miel o azúcar de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

La moción reclama al gobierno estatal que proteja a las explotaciones españolas «defendendo as cláusulas de salvagarda ante posibles ameazas, e que garanta e intensifique os controis de fronteira, para que os produtos agroalimentarios de terceiros países que pretendan comercializarse no mercado comunitario cumpran os mesmos estándares de calidade, sanidade e benestar animal que os esixidos na UE». Estas cláusulas de salvaguarda son porcentajes que controlan si entra un producto con un arancel más bajo y que, por tanto, puede venderse a un precio menor al de un producto europeo.

La moción pone también deberes al gobierno autonómico: la Xunta debe reclamar estas medidas a Madrid a la vez que intensifica iniciativas en sanidad animal, prevención de enfermedades, compensaciones por pérdidas o el control de la fauna salvaje y su impacto en las explotaciones. Pide, por último, «unha fronte común desde Galicia para reclamar unha nova PAC, con fondos suficientes e diferenciados» que garanticen el relevo generacional y las ayudas directas.

