Los platos de toda la vida, con la firma de 8 mujeres

La cocina es mucho más que preparar alimentos, también es memoria, identidad y cultura. Esa fue una de las ideas que se comentaron ayer en el Concello de A Estrada, donde Mari Carmen Rodríguez, una de las autoras del libro De madres a hijas. Recetas para no olvidar y figura clave de la hostelería estradense durante décadas, presentó la obra. La acompañaron el alcalde, Gonzalo Louzao, Kim Llobet y Marisé García, que hablaron de esta recopilación de recetas tradicionales transmitidas de generación en generación y que pone el foco en el trabajo, tantas veces invisibilizado, de las mujeres en la gastronomía local.

Además de este acto, se celebrará la presentación pública del libro el jueves 22 de este mes, a las 19.30 horas en el MOME. Allí los asistentes podrán conocer más a fondo la publicación y adquirir ejemplares, que ya están a la venta en las librerías locales. En el acto participarán algunas de las autoras de la obra, entre las que están la estradense Maricarmen Rodríguez. Las restantes son Manicha Bermúdez, Toñi Vicente, Chus González, Ana Gago, Eva Burgos, Carlota Cabanas, Rosalina, Teri Carballa y Loli Barreiro. También asistirán el conselleiro de Cultura, José López Campos, y el alcalde estradense, Gonzalo Louzao.

La gran protagonista de la presentación de ayer fue Mari Carmen Rodríguez, quien durante más de 40 años estuvo al frente del mítico Restaurante Nixon junto a su marido. Mari Carmen representa a esa generación que aprendió el oficio desde la niñez: «A miña nai traballaba nunha casa de comidas, a de Tasqueiro, onde hoxe está o Gran Sol. Alí empezou todo, vendo como se facían os guisados, o cocido ou o bisté rebozado nun forno de leña, onde controlaban a temperatura a ollo, sen termómetros».

Rodríguez recordó cómo la hostelería de A Estrada fue creciendo al ritmo de las ferias, cuando la gente venía con el ganado el día anterior y dormía en los pajares de los establecimientos. En el año 1975, ella y su marido cogieron la cafetería Nixon y la convirtieron en un restaurante de referencia. «Collemos moi bos tempos; traballábase moito coas empresas e os bancos. Viña xente de Suíza, Francia e Alemaña, en mesas grandes», recordaba con nostalgia.

Mari Carmen incluyó en el libro 8 de sus famosas recetas, entre las que se incluyen 5 de salmón, un pescado que antaño abundaba en el río Ulla, pero que ahora escasea. «Antes había moitísimo salmón. Os pescadores da zona traíanos exemplares de ata 14 quilos. E a Festa do Salmón facíase toda con salmón de aquí, do río. Mira como cambiou a cousa», relató la cocinera, que llegó a manejar hasta 15 recetas diferentes en un menú dedicado íntegramente a este pez.

Por su parte, Kim Llobet, destacó el valor de dar visibilidad a estas trayectorias: «Estamos descubriendo que había señoras con largas trayectorias que fueron invisibles. Estamos sacándolas del blanco y negro para ponerlas en el papel cuché. Yo vengo de Madrid y la Nixon era un referente en toda Galicia y fuera de ella, gracias a personas como Mari Carmen».

En la misma línea, Marisé García agradeció la iniciativa de «rescatar as sombras daquelas mulleres que estaban agochadas, baixo o nome do pai ou do marido. Porque os nomes das mulleres non figuraban nos restaurantes, aínda que tamén eran protagonistas».

«A gastronomía tradicional galega está tan ben representada grazas ao saber de tantas xeracións de mulleres que hoxe, con esta publicación, aseguramos que se manteña como un legado vital e cultural. É un legado que non é só culinario, senón tamén cultural e vital», señalaba Louzao, hablando de una obra que es a la vez un manual de cocina y un homenaje histórico a las mujeres que estaban detrás de los fogones.