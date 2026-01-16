París de Noia y Olympus, en las Festas da Virxe da Cadelaria de Nigoi

La parroquia estradense de Nigoi celebra el segundo fin de semana de febrero sus fiestas patronales en honor a la Virxe de Candelaria y San Blas, con un programa que une a tres de las formaciones musicales más importantes de Galicia.

Los festejos arrancarán el sábado 7, día grande, con una misa solemne por la Virxe de Cadelaria cantada por el Coro de Arca y procesión y sesión vermú con la Charanga Charandonga. A partir de las 20.30 horas comenzará la verbena de la mano del grupo Satélites y las orquestas Olympus y Panorama. También habrá pupería. Ya el domingo 8 se honrará a San Blas. La misa cantada será a las 13.00 horas, con el Coro de Arca, mientras que la procesión y sesión vermú correrá a cargo de la Banda Municipal de A Estrada.