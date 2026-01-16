«Mi padre fue quien me metió el gusanillo de la música y la guitarra»

-¿Cómo surge este nuevo proyecto musical bautizado como Pacordas?

-Necesitaba y tenía muchas ganas de hacer algo en solitario después de muchos años perteneciendo a Musikenos. Me hacía falta un cambio de aires. Ahí fue cuando apareció un local que se prestaba mucho a lo que yo necesitaba y decidí lanzarme. Ahora estoy solo, dando clase de todo tipo de instrumento de cuerda pulsada: guitarra, bajo, contrabajo...

-¿Cómo fueron los comienzos?

-Ahora mismo tengo en torno a unos cuarenta alumnos. Hay que pensar que lo único que hice fue cambiar de sitio. Los alumnos a los que ya les daba clases en Musikenos se vinieron conmigo.

-¿Cuántos años llevar como profesor de música?

-Aquí en A Estrada debo llevar unos catorce años. Antes estuve tres años dando clases en Vigo. Al final ya es casi media vida en este mundo.

-¿De dónde le viene su afición por la música?

-Desde pequeño. Mi padre fue quien me metió el gusanillo de la música. Él tocaba un poco la guitarra y siempre estábamos cantando. Me gustaba mucho viajar en el coche y poner los casetes que tenía. Me daba igual que fuese A Roda, Paco Ibáñez...de él me vino la pasión por la música y por la guitarra. Siempre estaba haciendo el parvo con la suya cuando todavía no tenía ni idea. Él fue quien me empezó a enseñar, y después, ya no paré. Me fui al conservatorio. Estudié primero aquí en A Estrada y el superior lo hice en Vigo.

-Logró hacer de su pasión su profesión, aunque también sigue metido en otros proyectos musicales.

-Además de la escuela de música también estoy con el grupo Locandroll, con gente que me ayuda un montón cada vez que organizamos los conciertos con los alumnos. Luego también tenemos el grupo de Cantos de Taberna, De Tazas.

-Toca usted diversos estilos, aunque le pega más el rock.

-Yo diría que me gusta un poco de todo. Los instrumentos que más toco son la guitarra española y la eléctrica pero también toco el contrabajo o la mandolina, por ejemplo. Es cierto que la mayor parte de los alumnos vienen buscando el rock o la guitarra española. Yo sin embargo disfruto tocando. Me da igual el estilo.

-Tiene usted un gran número de chavales entre sus alumnos, ¿hasta que punto es importante en esas edades una formación musical?

-Yo cojo niños desde los seis años, cuando empiezan en primaria. Los instrumentos de cuerda a los niños de esa edad se les hace muy duro. Cualquier instrumento es difícil de aprender pero en los de cuerda hay que aprender a pulsar bien y acertar con la cuerda. Eso es una dificultad añadida para los más pequeños. Una vez supera esa barrera inicial, todo se hace más fácil. Al principio con los pequeños te centras mucho en la colocación de las manos, en controlar las cuerdas, en empezar a tocar alguna nota, en diferenciar un buen sonido... eso es lo importante al inicio. Cada niño es un mundo. Hay niños que van lentos y luego aceleran. Otros comienzan fuerte y luego se estancan.

-¿Hace falta mucha constancia para tocar un instrumento?

-Para tocar bien, sí que hace falta constancia, aunque no es tan duro como puede parecer. La clave está en cuánto estas dispuesto a trabajar. Si un alumno por semana coge la guitarra solo media hora un día, poco partido le va a sacar. Eso no quiere decir que tengas que practicar todos los días pero con tres ya vas a notar una mejora muy grande. Lo bueno es que, una vez que sabes tocar, ya no lo olvidas. Es como andar en bicicleta. En seguida recuperas la agilidad.

«Tuve alumnos y alumnas muy buenos»

-¿En estos años se encontró alguna vez con un alumnos especialmente buenos?

-Sí, tuve alumnos y alumnas muy buenos, que ahora ya caminan solos. A alguno sus padres tenían que quitarle la guitarra para que se pusiese a estudiar.

-El momento cumbre para los alumnos llega con los conciertos que organizan.

-Sí, pero lo llevan con naturalidad. En el conservatorio subes solo a tocar en un escenario. Eso genera un estrés pero si salen a tocar todos juntos en un grupo, liberan mucha tensión. No es lo mismo que verse solos. Es una experiencia bonita para ellos. Solo hay que verlos antes del concierto y al acabar. Antes están a la expectativa y al acabar están felices.

-¿Seguirá organizando el Salmón Rock?

-No, espero contactar con la comisión de fiestas y, si les parece bien a ellos, quería hacer el concierto en medio de la fiestas de A Estrada.