Nuevos cortes de tráfico debido a la reanudación de las obras de A Farola

La reforma integral de la Praza de Galicia en A Estrada continúa avanzando y entra ahora en una nueva fase que implicará cortes puntuales de tráfico y trabajos intensivos sobre la superficie asfaltada. Este miércoles se procedió a la retirada de la conocida farola de la plaza, que fue desmontada para evitar daños durante las obras y para someterla a un proceso de restauración.

Desde el Concello planificaron desde el inicio los trabajos con el objetivo de minimizar las molestias durante la campaña de Navidad, especialmente para el comercio y la hostelería. Una vez superadas, aprovecharán ahora el período previo al Entroido para ejecutar las actuaciones más complejas.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los trabajos comenzarán el próximo miércoles, con el fresado de toda la superficie asfáltica. Estas labores se desarrollarán a lo largo de dos días y afectarán a la Praza de Galicia y las calles del entorno. Los trabajos abarcarán el tramo comprendido entre la zona donde finalizó la primera fase de la obra y las calles Pérez Viondi, Don Nicolás, Calvo Sotelo y Peregrina, así como los enlaces con San Paio y la Rúa 56.

Para facilitar el tránsito, el tráfico procedente de la Avenida Benito Vigo que suba por la Rúa Pérez Viondi podrá tomar la Rúa Irmáns Valladares, que cambiará temporalmente de sentido, para acceder hacia la Avenida de América, y la parada de taxis de A Bombilla, estará ahora en la Rúa Pérez Viondi.