La Navidad de la zona, único destino gallego en el ‘stand’ del MAPA en Fitur

El Nadal en Deza y Tabeirós, con las Aldeas de Nadal de Lalín como eje, será el único destino turístico gallego que tendrá presencia en el stand del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. La iniciativa acudirá de la mano del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra Norte, con el objetivo de ganar visibilidad dentro del programa ‘Together We Create Christmas Spirit’.

La agenda prevista incluye una primera presentación el miércoles 21, a partir de las 16:30 horas, en el propio stand del MAPA, de modo que la Navidad de las comarcas tendrá eco dentro de los eventos que acoja este espacio del Gobierno de España. Un día después, el proyecto volverá a mostrarse en Fitur con una segunda intervención el jueves 22, desde las 13:15 horas, esta vez en el stand de Galicia, donde se enmarca como uno de los destinos turísticos destacados de la comunidad.

Madrid Fusión y Oviedo

Tras la promoción turística en Fitur, la atención se trasladará de nuevo a Ifema la semana siguiente con la participación en Madrid Fusión, prevista para los días 26, 27 y 28 de enero, con un stand en el que se mostrarán y degustarán productos locales. Dentro de esa programación, la Feira do Cocido asumirá el foco principal el 27 de enero a partir de las 13:00 horas, con una presentación que incluirá elaboraciones de cocido a cargo de cocineros lalinenses.

La promoción gastronómica culminará el sábado 31 de enero en Oviedo, en la plaza de Entrecorrales, descrita como uno de los principales espacios culturales y sociales de la capital asturiana. Allí está prevista una presentación del cocido desde las 13:00 horas, con presencia de colectivos y representantes institucionales asturianos, que podrán degustar preparaciones realizadas con productos del cocido por el chef lalinense Alejandro Iglesias.

Por otro lado, ayer comenzaron los trabajos de instalación de la Carpa do Cocido en el Campo da Feira Vello. Este espacio tendrá actividad durante un mes, fundamentalmente los fines de semana, por lo que en ese tiempo el estacionamiento estará muy limitado. Siempre que se pueda, quedarán disponibles las plazas situadas junto a la Praza de Abastos, sobre todo pensando en sus usuarios. Por supuesto, también estará abierto el acceso para garajes.