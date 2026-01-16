«Los investigadores trabajamos para los pacientes del futuro»

Ayer, el Edificio Sociocultural de Lalín no sólo recibió a una de las científicas más prestigiosas del panorama internacional, sino a una dezana que ha convertido la lucha contra el cáncer en su propósito de vida. «Grazas ás súas investigacións identificáronse novos mecanismos moleculares que explican a resistencia do melanoma a terapias convencionais», subrayó la deputada provincial de Igualdade Paula Bouzós sobre Marisol Soengas en un acto al que también asistieron varios concejales del Concello de Lalín.

-El programa se llama «Aquí faltan páxinas». En su infancia, ¿tenía referentes femeninos en la ciencia o tuvo que escribir su propia «página» desde cero?

-Referentes femeninos cercanos cuando yo empecé, pocos. Lo que sí es que tuve suerte de tener a una profesora de Bioquímica I y II excelente. Y, en su momento, la principal referencia que tuve fue Margarita Salas, que no la conocía mucho hasta que llegué a su laboratorio y luego Marie Curie. Eran muy pocas, pero luego sí que vas conociendo gente conforme te vas formando. Tampoco me quiero olvidar de la mujer que me dirigió en el doctorado, que era un referente en la bioquímica y biología molecular, pero había muy pocas.

-Usted investiga el melanoma en el CNIO y, además, ha vivido el cáncer como paciente. ¿Cómo cambió esa experiencia personal su forma de dirigir el laboratorio o de entender la enfermedad?

-Cambia muchísimo porque a pesar de que llevo muchos años dedicada a la investigación en cáncer, y en contacto con muchos especialistas clínicos y muchos pacientes, todo cambia cuando la persona eres tú. Por ejemplo, en los tiempos. Los investigadores sabemos que lleva tiempo identificar un compuesto, validarlo o realizar ensayos clínicos. Todo eso lleva años y esto lo aceptamos como parte de nuestro trabajo. Los investigadores trabajamos con los pacientes del futuro. Cuando te afecta todo lo quieres ahora. Esos avances que se están llevando a cabo lo que quieres es que se implementen ya. Entonces te das cuenta de que los científicos digamos que llegamos hasta un punto. Luego hay una fase muy compleja, que es de negociación de precio y reembolso una vez que los tratamientos están aprobados a nivel europeo, por ejemplo en Estados Unidos, pues hay todo un proceso muy complicado que termina en España y eso lleva muchísimo retraso que en otros países. Como paciente he visto que esos retrasos afectan. Afectan a poder digamos –no a mi personalmente, que he tenido suerte– a otras personas que no tienen acceso a los compuestos de última generación y distintos tipos tumorales. Otra cosa que he visto es que una persona que está en tratamiento o un diagnóstico con cáncer necesita apoyo desde muchos frentes, ¿no?

-¿Por ejemplo?

-Pues, apoyo psicológico o para poder realizar viajes. Las personas que viven en pueblos o aldeas tienen muy difícil el acceso a hospitales donde se llevan a cabo ensayos clínicos potentes. Toda esta logística que se necesita para que una persona pueda llegar a poder participar en un estudio tampoco está al acceso de todo el mundo. El código postal influye mucho y eso no es justo y hay que intentar que los avances científicos lleguen a todo el mundo por igual.

-¿Estamos cerca de entender por qué algunos tumores son tan resistentes a la inmunoterapia?

-Lo tenemos bastante bien. Se ha avanzado mucho en tumores como el melanoma, pero también en tumores, por ejemplo, o de pulmón y sabemos en parte por qué no lo hacen y es que tienen distintos mecanismos de protección. Aunque se sabe qué es lo que falla, es difícil revertir esos efectos.

-¿Qué le diría a una niña dezana que estuvo entre el público, en Lalín, y sueñe con ser la próxima Marisol Soengas?

-Yo le diría a esa niña, y a los niños en general, que hay que atreverse. Que nunca sienten que por haber nacido en una ciudad pequeña o en una aldea, que eso es un impedimento. Que no se limiten por anticipado. Y luego, que en estos momentos hay a través de la redes sociales o internet forma de contactar. Que contacten con gente como yo u otros investigadores porque a nosotros nos gusta hablar con los jóvenes. O sea, que si nos contactan con tiempo, seguro que van a saber de nosotros directamente. Siempre digo que no hay que subestimarse, atreverse y luego hay que dar el paso de decir me gustaría hablar con vosotros porque quiero saber más. Y luego, que intenten con el profesorado buscar ayudas o becas porque sí que las hay para visitar centros, sobre todo la gente que está en los últimos cursos de Bachillerato o ya en la Universidad. Siempre lo digo: esta es una profesión muy dura, no es para cualquiera, pero es la profesión en la que cada día es diferente a los demás. Buscar alguno nuevo, que nadie sabe, y poder encontrar un tratamiento que pueda ayudar a otros pacientes, es algo que no hay nada más emocionante.

«La IA es de gran ayuda porque nos facilita poder predecir potenciales metástasis»

-¿Cómo está transformando la IA el trabajo diario en el CNIO para identificar nuevas dianas terapéuticas?

- Está siendo una ayuda muy importante porque en este momento, tanto en nuestro centro como otros similares, trabajamos con gran cantidad de datos, cientos o miles de muestras de pacientes. La IA es una forma de análisis para identificar patrones que no son obvios y que el propio sistema aprende a reconocer estos posibles marcadores. En nuestro centro, por ejemplo, acaban de salir publicaciones que a partir del corte de un tumor los programas de IA pueden empezar incluso a predecir potenciales metástasis.

-¿Y en el campo del melanoma, su especialidad?

-También es súper importante porque se está utilizando para dar a los especialistas en patología distinguir lesiones benignas de las malignas. Hay unas que son muy obvias pero existen otras que son muy complejas y heterogéneas. La IA incluso nos ayuda a localizar lesiones muy pequeñas. Tampoco me quiero olvidar a nivel molecular la ayuda que ofrece en cuanto a escáner. Como te digo, su aportación a la hora de identificar todos estos patrones nos resulta de una gran ayuda para todos los científicos que estamos trabajando en todos esos ámbitos.