Lucía, ganadora del coche: «Cando llo contei ao meu pai e ao meu marido, non me crían»

La mañana de ayer transcurría con normalidad para la estradense Lucía Fraiz Brea, cuando una llamada perdida y un mensaje de WhatsApp alteraron la pusieron alerta. Al otro lado estaba la locutora de Radio Estrada, acompañada de dos representantes de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), que estaban tratando de localizarla para comunicarle una gran noticia que, de primeras, le costó creer. Ella resultó ser la flamante ganadora del Volkswagen Polo, uno de los grandes premios del sorteo navideño impulsado por los comercios locales.

«A verdade é que pensei que sería por un vale ou algo así, por calquera outra cousa… pero non polo coche», confiesa todavía emocionada con su suerte. «A semana pasada estiven a dicirlle a todo o mundo que me ía tocar o coche.Cando llo contei ao meu pai e ao meu marido non me crían», comenta entre risas.

Lucía participó en el sorteo con trece tickets, una cifra menor que muchos de los participantes. «Sei que había xente que mandara moitos máis», apunta, restando importancia a su participación. Aun así, pese al número 13 de sus participaciones, la suerte cayó de su lado.

El premio no le pudo llegar en mejor momento. «Agora mesmo non tiña coche. Tiña antes, pero estropeouse. Os fins de semana, cando o preciso, déixamo meu pai», explica. Por eso, admite que el sorteo «viñome estupendamente».

Su tique premiado correspondía a Thebes, y Lucía no dudó en agradecer tanto a ese negocio como a la ACOE. «Quero dar as grazas a todos os comercios da Estrada aos que vou. Sempre me tratan de marabilla. Encántame mercar no comercio local», subraya.

Los otros agraciados, que también recibieron la llamada sorpresa de la ACOE, fueron Silvia, de A Estrada, quien participó con un tique del establecimiento O Mesón, y ganó una moto Yamaha X-Max 300, otro de los grandes atractivos del sorteo. También llegó la suerte hasta A Baña, donde Bárbara recibió una de las tarjetas de combustible valoradas en 500 euros, que le tocó gracias a Sabia Natura. El segundo bono recayó en Carmen, vecina de A Estrada, tras realizar sus compras en la Joyería Benito Puente. El lote de vinos también se quedó en A Estrada, y lo recibió Montserrat, por su compra en Innova Ópticos. Por último, María, de Aguións, fue la que obtuvo un gran lote de aceite, por su participaciónaganadora en la Mercería Fondevila. A mayores, hubo también 25 ganadores de un vale por 100 euros.