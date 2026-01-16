Liquidación de enero de la EIM de A Estrada
El Concello da Estrada ha aprobado la liquidación del precio público correspondiente al servicio de Escola Infantil Municipal del mes de enero de 2026, por un importe total de 1.588,52 euros y con 86 usuarios. El período voluntario de pago estará abierto del 12 de enero al 12 de marzo de 2026. El padrón queda expuesto al público durante 15 días para su examen y posibles reclamaciones, con carácter de notificación colectiva. El ingreso podrá realizarse en oficinas de Abanca o mediante domiciliación bancaria.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego