Liquidación de enero de la EIM de A Estrada

El Concello da Estrada ha aprobado la liquidación del precio público correspondiente al servicio de Escola Infantil Municipal del mes de enero de 2026, por un importe total de 1.588,52 euros y con 86 usuarios. El período voluntario de pago estará abierto del 12 de enero al 12 de marzo de 2026. El padrón queda expuesto al público durante 15 días para su examen y posibles reclamaciones, con carácter de notificación colectiva. El ingreso podrá realizarse en oficinas de Abanca o mediante domiciliación bancaria.