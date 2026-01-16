A liña editorial «Os Balbinos» presenta tres novos volumes
A Consellería de Cultura apoiou a produción de tres volumes de «Os Balbinos», unha liña de editorial de libros adaptados en lectura fácil para persoas con discapacidade intelectual ou con dificultades de lectura ou de comprensión. Falamos de «Os Balbinos visitan os museos naturais de Galicia», «Os Balbinos visitan os pazos de Galicia» e «A Lúa e a Bal gústalles a música». Foron escritos por Xoán Carlos García Porral e Toño Núñez, mentres que as ilustracións son obra de Gabriel Iglesias Sanmartín. Esta produción editorial foi impulsada en 2023.
