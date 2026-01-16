Industrias Vayro y O Asubío, mejores escaparates y fachada de la Navidad de Lalín

La Asociación de Empresari@s de Deza (AED) entregó este viernes los premios de los concursos de Escaparates Máxicos y Fachadas Máxicas do Nadal, en un acto celebrado en su sede y con presencia del presidente de la entidad, David Campos, y de la concejala de las Aldeas de Nadal, Karen Fernández Lamela, además de los colaboradores Luchi Iglesias y Olalla Garra.

En el certamen de Escaparates Máxicos, dirigido a establecimientos comerciales y con 40 negocios participantes, el primer premio, dotado con 500 euros, fue para Industrias Vayro, gracias a una propuesta inspirada en la película Solo en casa, que obtuvo 214 puntos. La segunda posición la logró SG Bolsos–Modas Teresa, con un montaje sobre Pilar Express (94 puntos), y el tercer puesto fue para Fotografía y Tiendas Bernabé, con un escaparate basado en David El Gnomo (79 puntos). Ambos obtuvieron diplomas acreditativos. En cuanto a los clientes que realizaron la ruta de los Escaparates Máxicos, los tres vales de compra de 100 euros han correspondido a María del Mar García, Daniel González y Yolanda Sobrino.

Nivel y participación

En el concurso de Fachadas Máxicas, el ganador fue el establecimiento de hostelería O Asubío, que recibió 500 euros, después de haber sumado 53 puntos. Café de Ame quedó segundo, con 52 puntos, y Café Bar Ramos fue tercero, con 44, por lo que se llevaron sendos diplomas acreditativos. Los vales de 100 euros entre los clientes de la ruta de fachadas recayeron en María Carmen Abeledo, Diego Castro y Yolanda Sobrino.

Por parte del colectivo empresarial, David Campos puso en valor el nivel de los montajes y su contribución a la dinamización de las Aldeas de Nadal y a mover a los miles de visitantes que recibieron por el pueblo. Karen Fernández Lamela subrayó la elevada participación en ambos certámenes, muestra de su consolidación.