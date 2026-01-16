Incertidumbre y relevos en «las oposiciones» de Lalín y un PP que navega en aceite

La dimisión de Anxo Álvarez García como concejal del PSOE ha motivado el primer cambio en la corporación municipal de Lalín surgida de las elecciones de 2023. Esta falta de movimientos en las listas podría parecer sintomático de lo que sucede en el panorama político: José Crespo (PP) está teniendo un plácido mandato en el que incluso se ha ganado el favor de su otrora principal contrincante, Rafael Cuiña (Compromiso por Lalín), que se proclama «oposición constructiva» y que sigue sin desvelar su futuro y el de su partido. La oposición real la ejercen PSOE y BNG, que sí concurrirán a los comicios de 2027, en el caso de la formación nacionalista, con toda probabilidad, con una cara nueva como cabeza de cartel.

Concejales de Compromiso por Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

Ya casi olvidada la travesía en el desierto que supuso perder el poder en 2015, el Partido Popular navega en una balsa de aceite. Crespo opta por una función más institucional y política con Mari Paz Pérez –perfil más técnico– como mujer fuerte de su ejecutivo y dos jóvenes valores que ejercen como portavoces, Avelino Souto y Pablo Areán, en la recámara. Sin olvidar a Román Rodríguez, otrora mano derecha, que acumula experiencia en la Xunta de Galicia. En todo caso, el veteranísimo alcalde sabe que se ha ganado el derecho a decidir cuándo será relevado, y nada hace pensar que no aspire a prolongar su mandato más allá de 2030.

Álvarez y Forno, en un pleno. | Bernabé/Javier Lalín

Compromiso por Lalín, cuña de la misma madera, es imprescindible para armar una mayoría alternativa. Y a día de hoy no se sabe qué papel jugará en 2027, si es que jugará alguno. Rafael Cuiña presume de liderar la primera «oposición constructiva» de la historia de Lalín después de haber respaldado los presupuestos del gobierno local para 2026. [A este respecto, cabe apuntar la aprobación, en 1999, del PXOM con el voto favorable del PSOE y la abstención del BNG]. En cualquier caso, el apoyo al presupuesto del PP no fue unánime por parte de Compromiso: Teresa Varela, concejala de Hacienda durante el mandato de Cuiña –y a quien éste había llegado a designar como futurible sucesora– se desconectó del pleno del pasado 23 de diciembre, que seguía de forma telemática, justo en el momento en que se iba a proceder a la votación. Sí votaron a favor los otros ediles, Iria Fernández y Miguel Medela.

Fernández Sanmartín (centro) con Vilariño y otros miembros del Bloque delante del centro de salud. | Bernabé/Javier Lalín

En todo caso, como el propio exalcalde reconocía días atrás en declaraciones a una emisora local, no todos en su formación entienden o están de acuerdo con su acercamiento al PP, si bien reafirmaba la unidad interna. En la misma entrevista decía que no había decidido su futuro político y dejaba claro que, aunque él no lidere la candidatura, CxL podría presentarse a las elecciones del año que viene con otros compañeros al frente. Él mismo manifestaba, en febrero de 2025, que no se veía como candidato en las próximas municipales. En otras ocasiones dio plazos para desvelar qué haría, pero no llegaron a cumplirse. Así que, mientras no deje de marear la perdiz, la incógnita se mantiene.

Luz Iglesias, en un pleno.

Alba Forno Crespo se estrenó como candidata del PSdeG-PSOE en mayo de 2023, y es también la secretaria general de la agrupación lalinense. Su compromiso fue para el presente mandato, por lo que no está claro que repita como cabeza de lista. «Non teño nin idea», respondía ayer al ser preguntada por esta Redacción. Tome la decisión que tome, que en todo caso deberá someterse a la decisión de la militancia, no será por falta de ganas. «Gañas teño, pero tamén teño unha vida laboral e profesional», afirmaba, por lo que, llegado el caso, «haberá que valorar se estou disposta a volver encabezar».

En el BNG se da por seguro que el actual portavoz municipal, uno de los más veteranos de la corporación, no repetirá como candidato. No en vano, Francisco Vilariño ha venido cediendo mucho protagonismo a la nueva responsable local, Mari Fernández Sanmartín, que había concurrido en el décimo lugar de la lista en 2023. Entonces iba como número dos y también obtuvo acta de concejala Ariadna Fernández, que en 2024 sería elegida diputada autonómica, ámbito al que parece estar más vinculado su futuro político inmediato, que no pasaría por el Concello.

Iglesias Cobas releva a Álvarez

Mª Luz Iglesias Cobas relevará a Anxo Álvarez, que deja su acta por «motivos personales y profesionales» con el objetivo de centrarse en su actividad laboral. Desde el PSOE agradecen «profundamente» su trabajo durante «máis de dous anos de servizo público», su tono «dialogante e construtivo» y su nivel en los debates, «sempre desde o respecto e coa vontade de mellorar Lalín».

La formación subraya que es «unha decisión persoal plenamente lexítima» y precisa que Álvarez seguirá vinculado a su proyecto político. Iglesias Cobas, que formó parte de la corporación en el anterior mandato, es licenciada en Biología y cuenta con «ampla experiencia e profundo coñecemento do rural». Llega con «ilusión renovada» y con la intención de centrarse especialmente en los intereses de las parroquias de Lalín y en el sector agrogandero. Su toma de posesión está prevista para el próximo pleno municipal.