Inauguración de la exposición de Antón Sobral en el Museo de Lalín
El museo Ramón María Aller de Lalín será escenario esta tarde, a las 20.00 horas, del evento artístico central de la Feira do Cocido: una exposición del reconocido artista Antón Sobral que lleva por título Antón Sobral, o silencio do mar, comisariada por el crítico Antón Castro. La muestra presenta 25 obras realizadas desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad por el prolífico autor marinense.
