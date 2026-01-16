Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inauguración de la exposición de Antón Sobral en el Museo de Lalín

REDACCIÓN

Lugar

El museo Ramón María Aller de Lalín será escenario esta tarde, a las 20.00 horas, del evento artístico central de la Feira do Cocido: una exposición del reconocido artista Antón Sobral que lleva por título Antón Sobral, o silencio do mar, comisariada por el crítico Antón Castro. La muestra presenta 25 obras realizadas desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad por el prolífico autor marinense.

