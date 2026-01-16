Herido leve en una salida de vía en Moimenta
Lalín
Una persona resultó herida leve esta mañana tras salirse de la vía el Mercedes que conducía, en la parroquia lalinense de Moimenta, y chocar con una señal. El accidente tuvo lugar a las 9.15 horas, en el punto kilométrico 156 de la Nacional 640. El herido fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). En el punto también se personaron efectivos de Emerxencias Lalín y Guardia Civil de Tráfico.
