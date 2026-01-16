Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido leve en una salida de vía en Moimenta

El Mercedes que se salió de la vía esta mañana en Moimenta.

El Mercedes que se salió de la vía esta mañana en Moimenta. / Emerxencias Lalín

Ángel Graña

Lalín

Una persona resultó herida leve esta mañana tras salirse de la vía el Mercedes que conducía, en la parroquia lalinense de Moimenta, y chocar con una señal. El accidente tuvo lugar a las 9.15 horas, en el punto kilométrico 156 de la Nacional 640. El herido fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). En el punto también se personaron efectivos de Emerxencias Lalín y Guardia Civil de Tráfico.

