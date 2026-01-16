Fraga y Pérez, contra el mundo

«Dos contra el mundo» y el cine por bandera. Marga Fraga y Pedro Pérez inician un nuevo proyecto radiofónico en la cadena local de Radio Estrada. El nombre, ya te lo he dicho. Se trata de un programa que se emitirá cada quincena los miércoles a las 21.00 horas y en el que los estradenses abordarán diferentes cuestiones relacionadas con el séptimo arte, llevando a los oyentes nuevas series, películas, así como clásicos y piezas consagradas del audiovisual. La idea es iniciar una conversación abierta a todo aquel que desee participar, y en la que poner en común posturas, conocimientos y nuevos descubrimientos.

Los episodios, tras su emisión, estarán accesibles en radioestrada.gal, en el apartado ‘podcast’, para que los que no suelan estar pendientes de la emisora puedan disfrutar del contenido cuando mejor les convenga. La primera entrega ya está publicada, y versa sobre la última temporada de Stranger Things.

Pedro Pérez es ya un experto en las ondas. Desde hace veinte años participa junto a Isabel Durán en una sección de índole similar, en la que tratan temas de cultura, música y cine. Mientras que Marga Fraga, toda una profesional tras la cámara, es la primera vez que se enfrenta al micrófono. Pese a su inexperiencia, la iniciativa partió precisamente de ella. «Pedro y yo siempre hablamos de pelis y de series cuando nos vemos, por eso pensé que podía estar bien hacerlo en formato podcast, para todos», dice. Su proposición no pudo encontrar oídos más dispuestos, ya que Pérez accedió inmediatamente. «Lo primero que hay que agradecer es la disposición de Radio Estrada y su nuevo director, Damián Cortés, que ofrecen el espacio para nuevos podcasts y programas», comentó el cinéfilo, también al frente de organizar eventos tan canónicos en la villa como el Festival Panic de cine de terror.

Sin guion y con mucha espontaneidad, en «Dos contra el mundo» también habrá entrevistas con expertos en el área, e invitan a los enamorados de esta disciplina a contactar para participar. El objetivo es crecer poco a poco, y un sueño para ambos: entrevistar a Oliver Laxe, el director de Sirat, la única película en cuya calidad ambos están 100% de acuerdo.