Entrega de recaudación a Aupa Deza
La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, entregó ayer los 250 euros recaudados en el Torneo Solidario de Fútbol Biberón, disputado en Navidad, a la presidenta de Aupa Deza, Susa Penido. En el acto participaron directivas de la Escola de Fútbol de Silleda (Susana González y Noemi Blanco) y su coordinador, Manuel Maceira, así como las concejalas de Deportes y Bienestar, Mónica González Conde y Ángela Troitiño.
