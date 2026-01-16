Doce fincas afectadas por la ampliación de Toedo

La Consellería de Economía e Industria ha iniciado el trámite de aprobación inicial del Plan estructurante para la segunda ampliación del parque empresarial de Toedo, en el municipio de A Estrada. El plan fue sometido a información pública tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia y afecta a un total de 12 parcelas. Al no haberse podido notificar de forma individual a las personas propietarias, se abre un plazo de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones por vía electrónica.