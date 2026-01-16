Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Admitidos para puestos de administrativo

El Concello de Cerdedo-Cotobade publica la lista provisional para la constitución de una bolsa de empleo de administración general. Se han admitido 14 aspirantes y se ha excluido de forma provisional a 3, por no cumplir los requisitos establecidos. La relación provisional, junto con la composición del tribunal de selección, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal. Las personas excluidas disponen de diez días para presentar reclamaciones o subsanar la documentación.

