Admitidos para puestos de administrativo
El Concello de Cerdedo-Cotobade publica la lista provisional para la constitución de una bolsa de empleo de administración general. Se han admitido 14 aspirantes y se ha excluido de forma provisional a 3, por no cumplir los requisitos establecidos. La relación provisional, junto con la composición del tribunal de selección, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal. Las personas excluidas disponen de diez días para presentar reclamaciones o subsanar la documentación.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego