«Abrente», de Leticia Rey, está nominado aos Mestre Mateo
REDACCIÓN
Silleda
A partir deste sábado poderá verse en plataformas dixitais o videoclip «Abrente», de Leticia Rey. O single forma parte do disco «Danza luz», está nominado aos Premios Mestre Mateo e foi rodado no mosteiro de Carboeiro, en Silleda. O recoñecemento de «Abrente» confirma « o peso da linguaxe visual dentro do proxecto. A peza non ilustra só a canción, senón que a prolonga» mediante planos nos que a luz se filtra pola pedra, ou nos que a quietude antecede ao movemento e a cámara se achega á artista desde unha intimidade chea de respiración. «Danza Luz» foi publicado de forma exclusiva en formato físico e consideráse unha das propostas máis consistentes da escena galega.
