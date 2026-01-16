«Abrente», de Leticia Rey, está nominado aos Mestre Mateo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REDACCIÓN

Silleda

A partir deste sábado poderá verse en plataformas dixitais o videoclip «Abrente», de Leticia Rey. O single forma parte do disco «Danza luz», está nominado aos Premios Mestre Mateo e foi rodado no mosteiro de Carboeiro, en Silleda. O recoñecemento de «Abrente» confirma « o peso da linguaxe visual dentro do proxecto. A peza non ilustra só a canción, senón que a prolonga» mediante planos nos que a luz se filtra pola pedra, ou nos que a quietude antecede ao movemento e a cámara se achega á artista desde unha intimidade chea de respiración. «Danza Luz» foi publicado de forma exclusiva en formato físico e consideráse unha das propostas máis consistentes da escena galega.

