El «tsunami» de la pornografía, con Alejandro Villena
Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo clínico, abordó ayer en Lalín el «tsunami» de la pornografía en una conferencia abierta al público celebrada en el Edificio Sociocultural de la rúa Manuel Rivero. El especialista continúa hoy, a las 11.00 horas en el Salón Teatro, con el taller «No te dejes engañar: el impacto de la pornografía», dirigido a alumnado de los institutos. La iniciativa forma parte del programa socioeducativo de género impulsado por la Concejalía de Igualdad de Lalín.
