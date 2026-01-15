Silleda aprobará la contratación para la reforma integral de la Escola da Música

La junta de gobierno local de Silleda aprobará esta semana el proceso de contratación de la reforma integral de la Escola da Música. La obra tendrá un presupuesto de 890.185 euros, de los que la Xunta aporta el 50% a través del Fondo de Cooperación Local para Proxectos Municipais Estratéxicos. Para completar la financiación, Silleda presentó la iniciativa al Plan Provincia Extraordinaria, de la Diputación.

La reforma incluye la instalación de un ascensor y la eliminación de barreras arquitectónicas, así como la mejora del aislamiento térmico y acústico. Está previsto construir nuevos aseos, mejorar la cubierta y la carpintería exterior y reorganizar las aulas. El edificio fue construido en los años 80 y, pese a las inversiones en la última década para funcionar como Escola de Música, presenta carencias en accesibilidad y eficiencia energética. Durante las obras, las clases que reciben sus más de 200 estudiantes seguirán en otra ubicación, en un plan de traslado temporal.