Silleda aprobará la contratación para la reforma integral de la Escola da Música
REDACCIÓN
La junta de gobierno local de Silleda aprobará esta semana el proceso de contratación de la reforma integral de la Escola da Música. La obra tendrá un presupuesto de 890.185 euros, de los que la Xunta aporta el 50% a través del Fondo de Cooperación Local para Proxectos Municipais Estratéxicos. Para completar la financiación, Silleda presentó la iniciativa al Plan Provincia Extraordinaria, de la Diputación.
La reforma incluye la instalación de un ascensor y la eliminación de barreras arquitectónicas, así como la mejora del aislamiento térmico y acústico. Está previsto construir nuevos aseos, mejorar la cubierta y la carpintería exterior y reorganizar las aulas. El edificio fue construido en los años 80 y, pese a las inversiones en la última década para funcionar como Escola de Música, presenta carencias en accesibilidad y eficiencia energética. Durante las obras, las clases que reciben sus más de 200 estudiantes seguirán en otra ubicación, en un plan de traslado temporal.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería