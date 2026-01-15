Rescatan a un joven atrapado en un balcón de Toiriz
REDACCIÓN
Vila de Cruces
Efectivos de Bombeiros de Deza se desplazaron en la mañana de ayer hasta el lugar de A Senra, en la parroquia cruceña de Toiriz, alertados por una llamada del 112 relativa a una persona atrapada en el balcón de una vivienda. Una vez en el punto, los bomberos procedieron a liberar al joven de unos veinte años de edad que no podía acceder al interior de la casa por tener las puertas del balcón cerradas. El asunto está bajo investigación policial por parte de la Guardia Civil de Vila de Cruces después de haberse presentado una denuncia familiar.
