Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAire Polar GaliciaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
instagramlinkedin

Rescatan a un joven atrapado en un balcón de Toiriz

REDACCIÓN

Vila de Cruces

Efectivos de Bombeiros de Deza se desplazaron en la mañana de ayer hasta el lugar de A Senra, en la parroquia cruceña de Toiriz, alertados por una llamada del 112 relativa a una persona atrapada en el balcón de una vivienda. Una vez en el punto, los bomberos procedieron a liberar al joven de unos veinte años de edad que no podía acceder al interior de la casa por tener las puertas del balcón cerradas. El asunto está bajo investigación policial por parte de la Guardia Civil de Vila de Cruces después de haberse presentado una denuncia familiar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
  2. El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
  3. Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
  4. El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
  5. Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
  6. Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
  7. La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
  8. La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería

Continúa la oleada de robos en Deza, con asaltos a casas de Moneixas y Carragoso

El día en que la Farola apagó su luz

El día en que la Farola apagó su luz

Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

Lía Brea Folgar, psicóloga y terapeuta: «Se habla más de depresión, pero mucha gente se soprende cuando le pasa»

Lía Brea Folgar, psicóloga y terapeuta: «Se habla más de depresión, pero mucha gente se soprende cuando le pasa»

El histórico Bar Acrópolis cierra meses después de su reapertura

Crespo agradece los patrocinios de Aldeas de Nadal, que irá a Fitur

Silleda aprobará la contratación para la reforma integral de la Escola da Música

Rescatan a un joven atrapado en un balcón de Toiriz

Tracking Pixel Contents