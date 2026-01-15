Nuevo plan de asfaltados para el rural
Comienzan ya las obras diseñadas en 2025, que llegarán a 23 parroquias
REDACCIÓN
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, continuó ayer la ronda de visitas que emprendió el viernes a las distintas parroquias del amplio rural municipal, un recorrido que tiene como objetivo valorar sobre el propio terreno necesidades en la red municipal de infraestructuras de comunicación. Estas visitas, que el mandatario realiza junto al personal técnico municipal, permiten al Concello estudiar y priorizar las actuaciones que serán incluidas en un nuevo plan de asfaltados rurales para los que se programa una inversión de dos millones de euros.
«O venres estivemos facendo a medición de pistas prioritarias nas parroquias da zona sur, dende o casco urbano, do concello», explicó Louzao, que señaló ayer que el recorrido se centró sobre todo en la parte sudeste. «Estamos vendo in situ as necesidades e problemas de acceso aos núcleos para incorporalas no orzamento e no proxecto de asfaltados rurais, doutros dous millóns de euros», sintentizó.
Asumió el regidor que A Estrada posee muchos núcleos de población y que, necesariamente, esto tiene que traducirse en la reserva de cuantiosos fondos para la mejora de su red viaria. «Pero é necesario e constitúe unha prioridade para este goberno», comentó Louzao.
El mandatario avanzó la intención de que, contando con fondos de la Xunta, de la Diputación de Pontevedra y del propio Concello, se pueda «estar en obra no verán para que poidamos mellorar pistas cuxa situación esixe unha intervención prioritaria».
En todo caso, el alcalde de A Estrada quiso destacar especialmente que, antes de que se ejecute el proyecto en el que se trabaja para este 2026, tienen aún que realizarse las mejoras del último programa diseñado en el 2025, un proyecto de pavimentaciones en vías de 23 parroquias, financiadas con fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y que se acercarán a los 800.000 euros de inversión. La mesa de contratación tendrá lugar hoy, de manera que se espera que los trabajos comiencen a realizarse a partir de este primer trimestre del año.
