«Se habla más de depresión, pero mucha gente se soprende cuando le pasa»

La depresión sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la salud mental, pese a que en los últimos años se habla más de ella y existe una mayor concienciación en nuestra sociedad. Por ello, este pasado martes se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, algo que aumenta su visibilidad. Lía Brea, psicóloga y danza/movimiento terapeuta natural de A Estrada, nos explica cómo atiende a personas con este diagnóstico desde un enfoque integrador, donde mente y cuerpo se entienden como una sola unidad.

—En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, defiende una visión un poco diferente, donde el cuerpo utiliza la depresión como un «mecanismo de desconexión. ¿Qué es lo que quiere decir con esto?

Exacto. Yo propongo una mirada psicosomática. Muchas veces la depresión es una forma que tiene el cuerpo de mantenernos en un estado de hibernación para recargar energía. El perfil más común es el de personas que vivieron en un estado constante de alerta o supervivencia. Llega un momento en que el sistema colapsa y el síntoma es la depresión, pero en realidad es un mecanismo inteligente para preservar nuestra energía.

—Entonces, ¿esa apatía o falta de disfrute serían señales de que el cuerpo se está protegiendo?

Así es. Cuando el dolor emocional es demasiado intenso para ser elaborado, el cuerpo nos protege. Ahí aparece la apatía, y dejas de disfrutar con lo que te llenaba antes. Es el comienzo de una depresión que no se atendió a tiempo. El cuerpo tiene razones para la depresión que la mente a veces no es capaz de entender.

—En los últimos años, se habla cada vez más de depresión y de salud mental. Sin embargo, ¿sigue siendo una asignatura pendiente a día de hoy?

Sí. Aunque ahora se habla más de depresión, muchas personas llegan a consulta sorprendidas y no se lo creen, pensando que ellas nunca atravesarían algo así. De repente les explota en la cara y se dan cuenta de que no remontan, de que algo que antes funcionaba deja de hacerlo.

—¿Cómo suele manifestarse ese «punto de ruptura»?

Muchas veces son personas que consiguieron seguir adelante durante años pese a una inestabilidad emocional importante. Fueron tirando, sosteniendo, aguantando. Pero llega un momento en el que el cuerpo dice basta. La tristeza empieza a ocupar más espacio, desaparece la motivación y se ven en una situación que no creían.

La psicóloga estradense, en una de sus consultas. / Cedida

—Usted habla de que somos «seres narrativos» y que la depresión a menudo nace de «duelos no superados». ¿A qué se refiere?

A que en muchas ocasiones me encuentro con depresiones que surgen de duelos no resueltos, y no hablo solo de la muerte de alguien. Puede ser un divorcio, la pérdida de un proyecto vital o un cambio de etapa. No basta con «hacer como que ya pasó». Si hay un proceso paralizado, la energía se queda ahí estancada. La depresión es, a menudo, un capítulo desabierto en nuestro inconsciente. El ser humano es proceso. Y muchas veces la depresión viene por eso, porque hay un proceso que está paralizado. Es como que necesitamos cerrar, pasar página, pero una página completa.

—En su consulta «Semente & Cuerpo» utiliza la danza/movimiento terapia. ¿En qué consiste esta modalidad?

Trabajo desde la empatía corporal y la regulación. Tenemos neuronas espejo que nos permiten sentir al otro en nuestro propio cuerpo. Yo estoy entrenada para tener una conciencia corporal que me permita sentir en mi cuerpo lo que siente la otra persona y ayudar a corregular su sistema nervioso. A partir de ahí, basándome en esa transferencia somática, decido qué recursos utilizar en cada sesión para ayudar a mi paciente.

—Por último, comenta que la soledad es el núcleo de muchos problemas psicológicos. ¿Qué papel juega el acompañamiento en la sanación de una persona?

Es fundamental. Muchas heridas quedan abiertas porque, cuando se produjeron, no hubo alguien que nos pudiera sostener, acompañar, cuidar o ayudar. Mi labor es ofrecer ese acompañamiento. Los problemas mentales siempre tienen una raíz, que muchas veces es de origen traumático, por algo que no fue atendido en su determinado momento.