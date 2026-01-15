Lalín presentará el Cocido en Nueva York, Oviedo, Madrid y Compostela

La Feira do Cocido de Lalín volverá a cruzar el Atlántico este 2026 para dar a conocer sus excelencias culinarias. Si en 2001 fue Venezuela y al año siguiente Miami, ahora le toca el turno a la Gran Manzana. El anuncio lo hizo en la mañana de ayer el alcalde José Crespo durante la presentación del Mes do Cocido, en el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero.

El regidor municipal señaló que la celebración del Cocido en la ciudad de Nueva York surge de la petición hecha por José Gil, responsable de la Casa de Galicia situada en el populoso barrio de Queens porque «vaise xubilar e quere que fagamos un cocido alí». Por eso, y a falta de concertar la fecha definitiva del viaje, el evento culinario tendrá lugar a finales del mes de abril.

Al respecto, Crespo recordó que al igual que pasó en la Florida, esta vez la expedición lalinista solventará el escollo de la prohibición de entrada de carne en los Estados Unidos con la ayuda del presidente del hogar gallego neoyorquino. «O presidente xa contactou cun matadeiro portugués alá que lle suministra as carnes, e que as van salar e el mesmo afumará na súa casa», explicó dirigiéndose a Alberto González, de Casa Currás.

La Feira do Cocido también será presentada el 24 de enero en la Plaza Trascorrales de Oviedo, el 27 del mismo mes en Madrid Fusión (Ifema) y, por último, en Santiago de Compostela el 2 de febrero. Otros de los puntos del planeta que pretenden contar con su particular Feira do Cocido son los ya conocidos de México, Alemania y Andorra, siendo estas dos últimas destinos ya conocidos por el certamen lalinense. Además, el Concello de Lalín tiene una petición en firme del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla para albergar este evento. Al respecto, José Crespo destacó que la demanda crece año tras año, lo que habla muy bien de la repercusión que la feria gastronómica tiene tanto dentro como fuera de nuestro país.

La intervención del mandatario lalinense con la que se cerró la presentación del Mes do Cocido también incluyó su repaso por las tres principales novedades de este año en la feria: El «macro cocido» del Lalín Arena el día grande; la división en áreas parroquiales de la tradicional Matanza do Porco y el adelanto al día 30 de enero del especial Luar de la Televisión de Galicia, que este año «ten un formato renovado», según el alcalde.

En otro orden de cosas, Crespo volvió a recalcar la importancia de «dar un paso máis» al evento con la puesta en marcha de un sello municipal de calidad del cocido de Lalín. Se trataría de una especie de denominación de origen que podía estar incluida en el gran sello de Galicia Calidade, que nació para distinguir aquellos productos y servicios que por su elaboración en Galicia, por su materia prima o diseño gallegos, merezcan esta distinción, una vez contrastada su calidad mediante las auditorías de control. «O edificio xa o temos», destacó sobre el lugar donde se encontraba y cuya planta superior podría albergar las oficinas del novedoso sello lalinense. De igual forma, José Crespo recordó que el Concello estudia realizar un «estudo sobre a repercusión económica do Cocido en Lalín e comarca» para cuantificar el alcance de la feria en el municipio y entorno.

Por último, hoy dará comienzo el Mes do Cocido en el que durante 31 días 62 firmas de productos cárnicos, miel, queserías, vinos, licores o panaderías, y 26 restaurantes del municipio servirán el plato a un precio medio de 37 euros en locales cuyo aforo medio es de 150 personas. La relación de negocios (dos más que el año pasado) la componen Casa Pablo, Parrillada La Robleda, Casa do Patrón, Las Palmeras, Norat Torre do Deza, María José, Taboada, La Estación, Mesón O Cruce, Suso, O Polo, KM 0, Cabanas, La Molinera, San Martín I, Airiños, Casa Sanmartín, Villanueva, Kalinga Lagazós, Pontiñas, Onde Antonio Mouriscade, Cokuus, Os Arcos, Sazón y Son, Asador Arcón o Gastrodeza.

Reconocimiento a productores, hosteleros e instituciones y una novedosa puesta en escena

La presentación, ayer, del Mes do Cocido contó con una puesta en escena novedosa en el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero. El acto estuvo presentado por el periodista de Radio Lalín, Gúmer Portas, que fue presentando uno a uno a todos los productores, hosteleros y representantes de instituciones presentes en el salón de actos.

Tras una intervención inicial de la concejala Begoña Blanco, que recordó que «o cocido non é só un prato, senon un grande evento», los colaboradores valoraron muy positivamente la evolución del certamen culinario lalinense.

Cruz López (Embutidos Lalinense), Francisco Alabart (Adega Ponte da Boga), José María González (Avatel), Miguel Freire (Gadisa), Abanca (César Carballo), Antonio Viejo (Estrella Galicia), David Liñares (Mel de Liñares) y Alberto González (Casa Currás) coincidieron en resaltar la importancia de un evento como el de Lalín y el orgullo de poder colaborar.

Por último, Romina Fernández, directora de Turismo da Deputación de Pontevedra, afirmó que la feria «dende un punto de vista egoísta, nos permite redistibuir fluxos ao longo do ano e traballar con ese turismo de costa estacional e conseguir que veñan a outros territorios».