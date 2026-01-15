El histórico Bar Acrópolis cierra meses después de su reapertura
En enero de 2025 Fernando Lodeiro anunciaba su decisión de cerrar uno de los establecimientos con más historia de A Estrada. Lo hacía dejando atrás 27 años al frente del Bar Acrópolis, un local que había visto en primera fila la evolución de la calle Calvo Sotelo como la principal artería comercial y de paseo de A Estrada.
El bar sin embargo encontró un rápido relevo. Patricia Wilquin y Santiago Quintán, madre e hijo, vecinos de la villa y que ya regentaban un bar en el vecino Concello de Cuntis, decidieron tomar las riendas del establecimiento, realizando su reinaguración a comiencos del mes de abril del 2025. Su aventura sin embargo no ha logrado llegar al año de vida. El Acrópolis cerró ya su verja, colgando de nuevo el cartel de «Se alquila».
«Además de que nos gustaba, queríamos aportar nuestro grano de arena para revivir A Estrada, después de que estos días pareciese que iba a cerrar todo», afirmaban Patricia Wilquin y Santiago Quintán en un momento en que el debate sobre el futuro de la hostelería estradense había tomado la calle. Su propuesta mantuvo la estética del histórico Acrópolis, incluyendo el nombre, aunque apostaron por dar un toque personal al establecimiento y abriendo sus puertas cada día desde muy temprano.
A pesar de sus esfuerzos, el establecimiento se topó con una importante competencia en la zona, con el Salvaxe y A Lacena de Chucha en el mismo tramo de calle, además de otros bares y cafeterías muy cercanos. Habrá que ver ahora si otro emprendedor se anima a dar una nueva oportunidad a un bar que, por sus años de vida, siempre ha tenido un lugar especial en la historia de esta céntrica e importante zona del caso urbano estradense.
