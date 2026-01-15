A Estrada sumará 50 colectores marrones más a sus calles en febrero

El mes de febrero será el escogido en el Concello de A Estrada para la plena incorporación, aunque paulatina, del quinto contenedor, el destinado a residuos orgánicos. Después de que en las últimas semanas del mes de diciembre llegaran a las calles de la capital municipal los 10 primeros colectores marrones, principalmente orientados a la recogida procedente de grandes productores, el concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, indicó que en los primeros días de febrero comenzará el desembarco paulatino hasta completar las 60 unidades que está previsto colocar en la villa.

Hasta ahora, A Estrada seleccionó 10 emplazamientos iniciales para estos colectores. Están ubicados en la Avenida de Pontevedra (en el entorno del supermercado Familia), Avenida de Santiago (en las inmediaciones de los establecimientos Invictus e Inferno), Avenida Benito Vigo (junto a Frutería Doi y Froiz), Avenida Benito Vigo (a la altura del número 24, próximo al restaurante Gran Vía y Mesón), Avenida Vigo (parte posterior del supermercado Froiz), rúa Iryda (frente al supermercado Familia), Praza de Abastos, rúa Gradín (junto al Restaurante Samaná), calle Leicures (al inicio, en el entorno del restaurante Manxares y otros establecimientos de la zona) y la rúa 56 (Hostal A Bombilla).

Aunque se pensara en estas primeras unidades como puntos de depósito para los grandes productores de residuos orgánicos, todos ellos pueden ser empleados también por particulares que deseen irse incorporando voluntariamente a este vertido y que hayan retirado la tarjeta que se precisa para la apertura de los contenedores.

En este sentido, Óscar Durán avanzó que justo antes de que se instalen los nuevos equipos el Concello emprenderá una distribución de las tarjetas necesarias para su apertura. Tras una coordinación interna para articular cómo se realizará esta entrega (para la que habrá un formulario específico), desde la administración municipal se anunciará el día en el que comenzará esta distribución, que será a final de mes.

El próximo miércoles volverán los puntos informativos a la Praza da Constitución, ofreciendo a los interesados los kits de bienvenida. En cuanto a la frecuencia de recogida, quedará establecida los martes y jueves, asumiendo que el volumen será reducido en esta primera etapa. Tras el parón navideño, ya se retomó la distribución de los 500 compostadores asignados para viviendas del ámbito rural.