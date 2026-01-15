La Diputación informa a los pedáneos el viernes sobre líneas de ayuda

El Concello de Lalín convoca el viernes 16, a las 21:00 horas, a los pedáneos a una reunión explicativa de las distintas líneas de ayudas de la Diputación de Pontevedra dirigidas al ámbito rural, al tejido vecinal y a las comunidades de usuarios de agua. El encuentro, abierto también a asociaciones vecinales y a responsables de traídas de agua, tendrá lugar en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero.

En la sesión participarán el alcalde, José Crespo; el diputado provincial Javier Tourís, responsable de Acción Comunitaria, Equipamientos Públicos y Fondos Europeos; y un técnico de la Diputación, que detallará requisitos, cuantías y procedimientos de las convocatorias.

Según informa el Concello, se abordarán tres planes provinciales: el de Acción Comunitaria, orientado a asociaciones vecinales y de mujeres rurales; el +Aqua 2026, destinado a comunidades de usuarios de aguas; y el +Novaqua 2026, centrado en las traídas parroquiales y en la normativa y reglamentación que deben cumplir estas infraestructuras.

El gobierno municipal anima a los pedáneos a trasladar la convocatoria a las entidades y responsables de cada parroquia para favorecer la participación y el acceso a la información. Además, subraya la utilidad del encuentro para aclarar dudas, coordinar actuaciones y aprovechar al máximo los recursos provinciales, especialmente en un ámbito «tan sensible» como el abastecimiento de agua y el apoyo al tejido vecinal del rural.