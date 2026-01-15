La Diputación abre el plazo de ofertas para las obras en dos vías de Rodeiro
REDACCIÓN
La Diputación abre hasta el 28 de este mes el plazo de presentación de ofertas para la mejora de la seguridad vial en las carreteras provinciales EP-6201 (que comunica Rodeiro y Vilela) y EP-6202 (de Rodeiro a Oseira), a su paso por Santa María de Río y San Martiño de Asperelo. Los trabajos están valorados en más de 520.000 euros y contemplan tanto la renovación de la capa de rodadura y los servicios para «dar resposta a unha demanda histórica veciñal á que agora a Deputación atende», en palabras del presidente y ex alcalde de Rodeiro, Luis López.
La administración provincial añade que tiene un «compromiso firme» con el municipio de Camba y la intervención en estas dos carreteras no será la única iniciativa en estas tierras, puesto que tiene movilizados más de 800.000 euros en una decena de actuaciones en los viales que discurren por el municipio. En total, ya ha movilizado más de 2 millones de euros en el último año en distintas obras en Rodeiro.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería