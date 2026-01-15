La Diputación abre el plazo de ofertas para las obras en dos vías de Rodeiro

La Diputación abre hasta el 28 de este mes el plazo de presentación de ofertas para la mejora de la seguridad vial en las carreteras provinciales EP-6201 (que comunica Rodeiro y Vilela) y EP-6202 (de Rodeiro a Oseira), a su paso por Santa María de Río y San Martiño de Asperelo. Los trabajos están valorados en más de 520.000 euros y contemplan tanto la renovación de la capa de rodadura y los servicios para «dar resposta a unha demanda histórica veciñal á que agora a Deputación atende», en palabras del presidente y ex alcalde de Rodeiro, Luis López.

La administración provincial añade que tiene un «compromiso firme» con el municipio de Camba y la intervención en estas dos carreteras no será la única iniciativa en estas tierras, puesto que tiene movilizados más de 800.000 euros en una decena de actuaciones en los viales que discurren por el municipio. En total, ya ha movilizado más de 2 millones de euros en el último año en distintas obras en Rodeiro.