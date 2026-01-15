El día en que la Farola apagó su luz
A Estrada brilla hoy un poco menos que ayer después del desmontaje y retirada de la Farola. Se trata sin embargo de una despedida temporal. Tras finalizar las obras de reforma, regresará restaurada.
A Estrada vivió ayer un momento significativo. Las obras de peatonalización de la céntrica plaza de Galicia alcanzaron finalmente a la simbólica Farola, elemento que durante décadas ha dado nombre al cruce de caminos a partir del cual nació y se desarrolló uno de los pueblos más importantes de Galicia. Ayer, llegó el momento de desmontar la farola, aunque no este no será un «adiós» sino un «hasta luego».
Numerosos curiosos se dieron cita al mediodía de ayer en la plaza de la Farola para ver en directo el desmotaje de uno de los símbolos más reconocidos de A Estrada. Móvil en mano para captar el momento con fotos y vídeos, pusieron presión a los operativos de la firma estradense Terca y de la adjudicatoria de la obra, Taboada y Ramos. Y es que no fue una tarea fácil. Fueron necesarias varias horas para demontar la Farola y su pedestal, trabajos en los que había que tener cuidado de no dañar este histórico elemento.
La primera tarea fue el derribo de la rotonda con una excavadora. Posteriormente fue el turno de los electricista de Terca, que sufrieron para retirar los cinco faroles y cortar la luz. Estos trabajos permitieron ver el mal estado en el que se encuentra la Farola, que ahora se limpiará y restaurará para volver a colocarla en el mismo lugar una vez finalice la peatonalización. Una grúa se encargó después de desmontar la estructura, quedando como último paso el desmontaje de la base de piedra, una labor delicada que volvió a dar más de un quebradero de cabeza a los operarios.
