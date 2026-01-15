Daniel Antelo se autoedita un nuevo libro sobre el Camino
REDACCIÓN
Daniel Antelo, alma máter de Peregrinus Dezae, tiene nuevo libro inspirado en las vivencias en torno al Camino de Santiago. En este 2026, la obra Sigue adelante Peregrino, Santiago te espera se consolida como un sentido homenaje a la experiencia jacobea a través de 33 relatos reales que «exploran el esfuerzo, la hospitalidad y la transformación interior del caminante», según indica Antelo. El autor lalinense ha concebido este libro como un gesto de gratitud hacia las 33.000 visitas que han dado vida a su proyecto, aprovechando además el marco del décimo aniversario de la oficialización del Camino de Invierno para poner en valor esta ruta histórica, un hecho determinante desde el punto de vista de los peregrinos. A través de una narrativa cargada de respeto y emoción, el texto da voz a las miradas humanas que conforman la esencia de la peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago, convirtiéndose en una pieza imprescindible para entender por qué la historia de Santiago sigue escribiéndose hoy con cada paso que dan los que recorren el Camino.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería