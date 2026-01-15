Daniel Antelo se autoedita un nuevo libro sobre el Camino

Daniel Antelo, alma máter de Peregrinus Dezae, tiene nuevo libro inspirado en las vivencias en torno al Camino de Santiago. En este 2026, la obra Sigue adelante Peregrino, Santiago te espera se consolida como un sentido homenaje a la experiencia jacobea a través de 33 relatos reales que «exploran el esfuerzo, la hospitalidad y la transformación interior del caminante», según indica Antelo. El autor lalinense ha concebido este libro como un gesto de gratitud hacia las 33.000 visitas que han dado vida a su proyecto, aprovechando además el marco del décimo aniversario de la oficialización del Camino de Invierno para poner en valor esta ruta histórica, un hecho determinante desde el punto de vista de los peregrinos. A través de una narrativa cargada de respeto y emoción, el texto da voz a las miradas humanas que conforman la esencia de la peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago, convirtiéndose en una pieza imprescindible para entender por qué la historia de Santiago sigue escribiéndose hoy con cada paso que dan los que recorren el Camino.